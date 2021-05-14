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Таблица переходов РПЛ. Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Кто уедет в Европу?

Сегодня, 14:30
Сердар Азмун, Антон Заболотный и другие игроки: кто сменит клубы этим летом? Фото «СЭ»
Сердар Азмун, Антон Заболотный и другие игроки: кто сменит клубы этим летом? Фото «СЭ»
Теги:
Трансферное лето в чемпионате России.

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Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

-

Возможные переходы

з. Маркао («Галатасарай»)
п. Клаудинью («Ред Булл Брагантино»)
п. Мхитарян («Рома»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Ракицкий
п. Ригони (окончание контракта)
н. Азмун («Аталанта», «Рома», «Севилья», «Боруссия» Д)
Спартак
Москва
Главный тренер
Доменико Тедеско (до конца сезона)
Пришли

-

Возможные переходы

п. Мухин («Локомотив»)

Ушли

п. Гулиев

Возможные переходы

п. З. Бакаев («Динамо» М)
п. Крал («Вест Хэм»)
п. Ташаев (клубы РПЛ)
н. Ларссон («Боруссия» Д, «Вест Хэм»)
Локомотив
Москва
Главный тренер
Марко Николич
Пришли

-

Возможные переходы

з. Маркао («Галатасарай»)
з. Тикнизян (ЦСКА)

Ушли

з. Чорлука (окончание контракта)

Возможные переходы

з. Лысов (окончание контракта)
п. Мухин («Спартак»)
Рубин
Казань
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Пришли

-

Возможные переходы

з. Мевля («Сочи»)

Ушли

п. Закиров («Ноа Юрмала», аренда)

Возможные переходы

п. Кварацхелия («Ювентус», «Милан», «Аякс»)
Сочи
Сочи
Главный тренер
Владимир Федотов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

з. Мевля («Рубин»)
н. А. Заболотный (окончание контракта, ЦСКА)
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Ивица Олич
Пришли

-

Возможные переходы

п. Омюр («Трабзонспор», аренда)
п. Мрзляк («Уфа»)
п. Перец («Маккаби»)
н. А. Заболотный (свободный агент)
н. Ловрич («Горица»)
н. Угбо («Челси»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Тикнизян («Локомотив»)
п. Влашич («Милан»)
н. Гайч («Беневенто», выкуп прав)
н. Шкурин («Краснодар»)
Динамо
Москва
Главный тренер
Сандро Шварц
Пришли

-

Возможные переходы

з. Лусли («Лозанна»)

Ушли

-

Возможные переходы

н. Филипп («Вольфсбург», выкуп)
н. Комличенко (аренда)
Химки
Химки
Главный тренер
Игорь Черевченко
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

з. Гапон («Шахтер» К)

Возможные переходы

-
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Андрей Талалаев
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

п. Раванелли («Шапекоэнсе», аренда)
н. Мбенг («Динамо» Минск, аренда)

Возможные переходы

-
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Пришли

-

Возможные переходы

п. Голубев («Уфа»)
н. Шкурин (ЦСКА)
н. Сергеев («Крылья Советов»)
н. Мачиас («Гвадалахара»)

Ушли

п. Камболов
н. Берг («Гетеборг»)
н. Ари

Возможные переходы

з. Смольников (клубы РПЛ)
з. Кайо
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Юрий Матвеев
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Арсенал
Тула
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Пришли

-

Возможные переходы

--

Ушли

-

Возможные переходы

-
Уфа
Уфа
Главный тренер
Алексей Стукалов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

п. Голубев («Краснодар»)
п. Мрзляк (ЦСКА)
Ротор
Волгоград
Главный тренер
Юрий Батуренко
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

п. Логвиненко (свободный агент)

Возможные переходы

-
Тамбов
Тамбов
Главный тренер
Сергей Первушин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

в. Рыжиков (завершение карьеры)

Возможные переходы

-

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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