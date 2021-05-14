Таблица переходов РПЛ. Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Кто уедет в Европу?
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|
Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Маркао («Галатасарай»)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Ракицкий
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Доменико Тедеско (до конца сезона)
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Мухин («Локомотив»)
Ушли
Возможные переходы
п. З. Бакаев («Динамо» М)
|
Локомотив
Москва
Главный тренер
Марко Николич
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Маркао («Галатасарай»)
Ушли
з. Чорлука (окончание контракта)
Возможные переходы
з. Лысов (окончание контракта)
|
Рубин
Казань
Главный тренер
Леонид Слуцкий
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Мевля («Сочи»)
Ушли
п. Закиров («Ноа Юрмала», аренда)
Возможные переходы
п. Кварацхелия («Ювентус», «Милан», «Аякс»)
|
Сочи
Сочи
Главный тренер
Владимир Федотов
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
з. Мевля («Рубин»)
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Ивица Олич
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Омюр («Трабзонспор», аренда)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Тикнизян («Локомотив»)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Сандро Шварц
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Лусли («Лозанна»)
Ушли
-
Возможные переходы
н. Филипп («Вольфсбург», выкуп)
|
Химки
Химки
Главный тренер
Игорь Черевченко
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
з. Гапон («Шахтер» К)
Возможные переходы
-
|
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Андрей Талалаев
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
п. Раванелли («Шапекоэнсе», аренда)
Возможные переходы
-
|
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Виктор Гончаренко
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Голубев («Уфа»)
Ушли
п. Камболов
Возможные переходы
з. Смольников (клубы РПЛ)
|
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Юрий Матвеев
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Арсенал
Тула
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
|
Пришли
-
Возможные переходы
--
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Уфа
Уфа
Главный тренер
Алексей Стукалов
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
п. Голубев («Краснодар»)
|
Ротор
Волгоград
Главный тренер
Юрий Батуренко
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
п. Логвиненко (свободный агент)
Возможные переходы
-
|
Тамбов
Тамбов
Главный тренер
Сергей Первушин
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
в. Рыжиков (завершение карьеры)
Возможные переходы
-
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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