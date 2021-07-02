Форвард ЦСКА Жиронкин проведет следующий сезон в «Волгаре»
16:48
ЦСКА отправил нападающего Виталия Жиронкина в аренду в «Волгарь», сообщает официальный клуб армейцев.
21-летний россиянин проведет в клубе из Астрахани сезон-2021/2022.
Виталий Жиронкин проведет сезон в Астрахани https://t.co/TJfXgDuWTc pic.twitter.com/UsvqKbBuwm— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 2, 2021
Во второй половине сезона-2020/2021 Жиронкин выступал на правах аренды за КАМАЗ. На счету форварда шесть голов в 13 матчах за команду.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю