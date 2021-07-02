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Форвард ЦСКА Жиронкин проведет следующий сезон в «Волгаре»

16:48
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ЦСКА отправил нападающего Виталия Жиронкина в аренду в «Волгарь», сообщает официальный клуб армейцев.

21-летний россиянин проведет в клубе из Астрахани сезон-2021/2022.

Во второй половине сезона-2020/2021 Жиронкин выступал на правах аренды за КАМАЗ. На счету форварда шесть голов в 13 матчах за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора

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