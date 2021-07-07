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«Ростов» отдал защитника в аренду в украинский клуб

17:22
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Защитник «Ростова» Александр Павловец был отдан в аренду в украинский клуб «Колос», сообщает официальный сайт ростовчан.

24-летний белорусский футболист перебрался в «Ростов» в октябре прошлого года из брестского «Динамо».

В прошедшем сезоне Павловец провел за «Ростов» пять матчей в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Колос» с прошлом чемпионате Украины занял четвертое место и получил путевку в квалификацию Лиги конференций.

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Иван Шитик все материалы автора

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