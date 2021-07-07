«Ростов» отдал защитника в аренду в украинский клуб

Защитник «Ростова» Александр Павловец был отдан в аренду в украинский клуб «Колос», сообщает официальный сайт ростовчан.

Александр Павловец проведёт сезон в «Колосе»



Защитник «Ростова» перешёл в «Колос» (Украина) на правах аренды.



В минувшем сезоне Павловец принял участие в пяти матчах РПЛ.



Желаем Александру удачного сезона! pic.twitter.com/PfHuO9Aqw2 — Football Club Rostov (@rostovfc) July 7, 2021

24-летний белорусский футболист перебрался в «Ростов» в октябре прошлого года из брестского «Динамо».

В прошедшем сезоне Павловец провел за «Ростов» пять матчей в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Колос» с прошлом чемпионате Украины занял четвертое место и получил путевку в квалификацию Лиги конференций.