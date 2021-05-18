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Саломон Рондон покинул ЦСКА

13:13
Саломон Рондон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Саломон Рондон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Венесуэльский нападающий Саломон Рондон завершил выступления за ЦСКА в связи с истечением срока аренды, информирует официальный сайт клуба.

«Желаем Саломону успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Краснодаре».

Рондон выступал в России также за «Зенит» и «Рубин». Права на него принадлежат китайскому клубу «Далянь Про».

Рондон сыграл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил 4 гола.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/salomon-rondon-pokinul-pfk-cska/

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