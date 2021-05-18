Саломон Рондон покинул ЦСКА
13:13
Венесуэльский нападающий Саломон Рондон завершил выступления за ЦСКА в связи с истечением срока аренды, информирует официальный сайт клуба.
«Желаем Саломону успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Краснодаре».
Рондон выступал в России также за «Зенит» и «Рубин». Права на него принадлежат китайскому клубу «Далянь Про».
Рондон сыграл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил 4 гола.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/salomon-rondon-pokinul-pfk-cska/
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