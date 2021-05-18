«Ахмат» объявил о переходе форварда Конате из «Химок»

Нападающий Мохамед Конате перешел в «Ахмат» из «Химок», сообщается в официальном Instagram грозненского клуба 18 мая.

Контракт с 23-летним буркинийским футболистом ивуарийского происхождения рассчитан на три года (по схеме: «1+2»).

В сезоне-2020/21 Конате провел 25 матчей за подмосковную команду, забил пять голов и сделал три результативные передачи.