«Ахмат» объявил о переходе форварда Конате из «Химок»
13:32
Нападающий Мохамед Конате перешел в «Ахмат» из «Химок», сообщается в официальном Instagram грозненского клуба 18 мая.
Контракт с 23-летним буркинийским футболистом ивуарийского происхождения рассчитан на три года (по схеме: «1+2»).
В сезоне-2020/21 Конате провел 25 матчей за подмосковную команду, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
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