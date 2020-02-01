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Богатые клубы КХЛ укрепляются еще сильнее. Они берут иностранцев сверх лимита

Алексей Шевченко

ЦСКА и СКА плюют на потолок зарплат? Это не так — но регламент КХЛ все равно надо улучшать

Павел Климовицкий
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«Мышцы руки атрофировались, от мениска ничего не осталось». Русский с тремя Кубками Стэнли — один из пятерых в истории

Андрей Жданюк
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КХЛ
13:30
не начался
 Сибирь  -  Локомотив
- : -
П12.75
Х4.00
П22.26
14:00
не начался
 Барыс  -  Витязь
- : -
П12.18
Х4.10
П22.90
17:00
не начался
 Ак Барс  -  Автомобилист
- : -
П11.91
Х4.50
П23.30
17:00
не начался
 Северсталь  -  Авангард
- : -
П15.20
Х5.00
П21.51
ВХЛ
12:00
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 Ермак  -  Лада
- : -
П12.43
Х4.10
П22.37
15:00
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 Южный Урал  -  Сокол Кр
- : -
П12.42
Х3.80
П22.47
15:00
не начался
 Молот-Прикамье  -  Металлург Нк
- : -
П16.20
Х5.80
П21.35
17:00
не начался
 Динамо МО  -  Звезда
- : -
П13.10
Х3.75
П22.02
17:00
не начался
 Тамбов  -  Нефтяник А
- : -
П14.20
Х4.50
П21.61
Париматч МХЛ
13:00
не начался
 МХК Спартак  -  Алмаз
- : -
17:00
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 Академия Михайлова  -  Локо
- : -
П16.00
Х5.80
П21.35
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Турниры

Результаты
Положение команд
  • Регулярный чемпионат
Команды И В П О
Западная конференция
1 ЦСКА 34 25 9 53
2 СКА 34 21 13 46
3 Локомотив 32 20 12 44
4 ХК Динамо 33 19 14 42
5 Динамо Мн 32 19 13 41
6 Йокерит 26 16 10 34
7 Северсталь 32 16 16 34
8 Спартак 32 14 18 34
9 Витязь 32 15 17 32
10 Сочи 33 9 24 24
11 Динамо Р 31 4 27 13
Восточная конференция
1 Ак Барс 34 23 11 50
2 Авангард 31 20 11 46
3 Трактор 34 21 13 44
4 Металлург Мг 34 20 14 44
5 Салават Юлаев 35 20 15 43
6 Автомобилист 31 17 14 40
7 Торпедо НН 33 16 17 36
8 Сибирь 33 15 18 33
9 Барыс 29 13 16 31
10 Амур 35 13 22 28
11 Нефтехимик 32 10 22 20
12 Куньлунь 32 6 26 17
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