Богатые клубы КХЛ укрепляются еще сильнее. Они берут иностранцев сверх лимита
ЦСКА и СКА плюют на потолок зарплат? Это не так — но регламент КХЛ все равно надо улучшать
«Мышцы руки атрофировались, от мениска ничего не осталось». Русский с тремя Кубками Стэнли — один из пятерых в истории
|Команды
|И
|В
|П
|О
|Западная конференция
|1
|ЦСКА
|34
|25
|9
|53
|2
|СКА
|34
|21
|13
|46
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|44
|4
|ХК Динамо
|33
|19
|14
|42
|5
|Динамо Мн
|32
|19
|13
|41
|6
|Йокерит
|26
|16
|10
|34
|7
|Северсталь
|32
|16
|16
|34
|8
|Спартак
|32
|14
|18
|34
|9
|Витязь
|32
|15
|17
|32
|10
|Сочи
|33
|9
|24
|24
|11
|Динамо Р
|31
|4
|27
|13
|Восточная конференция
|1
|Ак Барс
|34
|23
|11
|50
|2
|Авангард
|31
|20
|11
|46
|3
|Трактор
|34
|21
|13
|44
|4
|Металлург Мг
|34
|20
|14
|44
|5
|Салават Юлаев
|35
|20
|15
|43
|6
|Автомобилист
|31
|17
|14
|40
|7
|Торпедо НН
|33
|16
|17
|36
|8
|Сибирь
|33
|15
|18
|33
|9
|Барыс
|29
|13
|16
|31
|10
|Амур
|35
|13
|22
|28
|11
|Нефтехимик
|32
|10
|22
|20
|12
|Куньлунь
|32
|6
|26
|17