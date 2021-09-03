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«Ахмат» арендовал защитника «Зальцбурга»

11:22
Дарко Тодорович. Фото ФК «Ахмат»
Дарко Тодорович. Фото ФК «Ахмат»
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Защитник «Зальцбурга» Дарко Тодорович перешел в «Ахмат».

24-летний босниец проведет сезон-2021/22 в клубе из Грозного на правах аренды. Сделка включает в себя опцию выкупа футболиста с подписанием долгосрочного контракта.

В сезоне-2020/21 Тодорович выступал за «Хайдук» на правах аренды. На его счету 2 результативные передачи в 29 матчах за хорватскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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