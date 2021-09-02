«Кубань» арендовала защитника «Рубина» Грицаенко
Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко перешел в «Кубань», сообщает пресс-служба казанского клуба.
26-летний россиянин проведет в команде из Краснодара сезон-2021/22 на правах аренды.
Алексей Грицаенко переходит в «Кубань» на правах аренды до конца сезона.— «Рубин» Казань (@fcrk) September 2, 2021
Удачи, Гриц! ??? pic.twitter.com/SlHruKtGVw
Грицаенко перешел в «Рубин» в феврале 2021 года на правах свободного агента. Футболист не принял участия ни в одном официальном матче казанцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю