«Рубин» подписал защитника сборной Туниса
09:08
«Рубин» подписал четырехлетний контракт с защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби, сообщает официальный сайт казанцев.
Тальби перешел в «Рубин» из итальянского «Беневенто». 23-летний тунисец в прошлом сезоне выступал в аренде за турецкий «Ризеспор».
За команду защитник будет играть под номером 3.
За сборную Туниса Тальби сыграл четыре матча.
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