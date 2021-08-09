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«Рубин» подписал защитника сборной Туниса

09:08
Монтассар Тальби. Фото Instagram
Монтассар Тальби. Фото Instagram
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«Рубин» подписал четырехлетний контракт с защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби, сообщает официальный сайт казанцев.

Тальби перешел в «Рубин» из итальянского «Беневенто». 23-летний тунисец в прошлом сезоне выступал в аренде за турецкий «Ризеспор».

За команду защитник будет играть под номером 3.

За сборную Туниса Тальби сыграл четыре матча.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/montassar-talbi-v-rubine

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Руслан Абушкин все материалы автора

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