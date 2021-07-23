Сербский защитник Радакович подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Защитник Урош Радакович подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба клуба.

Новичок будет выступать под 4-м номером. Детали соглашения не разглашаются.

«Приветствуем Уроша Радаковича и желаем побед в футболке тульского клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

27-летний серб уже играл в чемпионате России за «Оренбург» в сезоне 2019/2020. Он провел 15 игр в составе команды и забил один гол.