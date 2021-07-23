Сербский защитник Радакович подписал контракт с тульским «Арсеналом»
12:27
Защитник Урош Радакович подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба клуба.
Новичок будет выступать под 4-м номером. Детали соглашения не разглашаются.
«Приветствуем Уроша Радаковича и желаем побед в футболке тульского клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
27-летний серб уже играл в чемпионате России за «Оренбург» в сезоне 2019/2020. Он провел 15 игр в составе команды и забил один гол.
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