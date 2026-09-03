Зобнин: «Если бы «Спартак» всех обыгрывал, то было бы неинтересно»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил «СЭ» на вопрос о настрое команды в матчах против соперников из нижней части таблицы.

— Как настраивать себя на матчи с командами из второй восьмерки? Если с «Зенитом» и топ-клубами все понятно, то как быть с другими командами?

— Это и есть дистанция. Все должны понимать, что матч с «Зенитом» не отличается от игры с «Оренбургом», потому что за победу в любом случае дают три очка. Если мы будем обыгрывать «Зенит», но не сможем преодолеть «Оренбург», то о чем можно говорить? Это все понимают, ребята бились. Так бывает, это футбол. Если бы «Спартак» всех обыгрывал, было бы неинтересно.

После 6 туров «Спартак» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые на 5 очков отстают от лидирующего «Краснодара».