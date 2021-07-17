Воспитанник ЦСКА Елеев перешел в «Амкар»
Защитник ЦСКА Максим Елеев подписал контракт с «Амкаром», сообщает Twitter пермского клуба.
Условия контракта с 20-летним россиянином не сообщаются. Портал Transfermarkt сообщает, что «Амкар» арендовал игрока до конца сезона-2021/22.
В минувшем сезоне Елеев был арендован «Акроном» и «Енисеем». На его счету 23 матча в ФНЛ, в которых он сделал три результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fc_amkar_perm/status/1416299752543637511
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