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Денис Ткачук подписал контракт с «Нижним Новгородом»

18:30
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Полузащитник Денис Ткачук подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщает пресс-служба клуба. Срок контракта не разглашается.

«Нижегородская команда будет играть в премьер-лиге, и это для меня очень важно. Это совсем другой уровень. В 2021 году городу исполняется 800 лет. Это большая дата, и я очень рад, что клуб будет представлен в Тинькофф РПЛ. В «Нижнем Новгороде» хотели меня видеть, и вот я здесь. Буду стараться расти и прогрессировать вместе с командой», — приводит слова Дениса официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 31-летний полузащитник выступал за «Оренбург». В ФНЛ он провел 34 матча, забил пять голов и отдал 6 результативных передач.

Также он играл за «Рубин», «Зенит», «Крылья Советов» и другие команды.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77947/

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