«Нижний Новгород» объявил о переходе аргентинского защитника Масоэро

Защитник Лукас Масоэро стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщает официальный сайт российского клуба.

Контракт с 26-летним аргентинским футболистом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Масоэро выступал за болгарский «Локомотив» Пловдив, за который провел 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.