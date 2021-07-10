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«Нижний Новгород» объявил о переходе аргентинского защитника Масоэро

09:16
Лукас Масоэро. Фото ФК "Нижний Новгород"
Лукас Масоэро. Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;
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Защитник Лукас Масоэро стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщает официальный сайт российского клуба.

Контракт с 26-летним аргентинским футболистом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Масоэро выступал за болгарский «Локомотив» Пловдив, за который провел 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77977/

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