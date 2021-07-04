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«Ростов» объявил об уходе защитника Алексея Козлова

18:05
Федор Чалов и Алексей Козлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Чалов и Алексей Козлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник Алексей Козлов покинул «Ростов», сообщает официальный Twitter российского клуба. У 34-летнего российского футболиста подошел к концу контракт с командой.

«Футбольный клуб «Ростов» благодарит Алексея за все и желает ему успехов!» — написано в соцсетях клуба.

Козлов выступал за «Ростов» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей за дончан, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Защитник вместе со сборной России принял участие в чемпионате мира-2014 в Бразилии.

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