«Ростов» объявил об уходе защитника Алексея Козлова
Защитник Алексей Козлов покинул «Ростов», сообщает официальный Twitter российского клуба. У 34-летнего российского футболиста подошел к концу контракт с командой.
«Футбольный клуб «Ростов» благодарит Алексея за все и желает ему успехов!» — написано в соцсетях клуба.
Козлов выступал за «Ростов» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей за дончан, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Защитник вместе со сборной России принял участие в чемпионате мира-2014 в Бразилии.
Алексей Козлов покинул «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) July 4, 2021
Контракт с 34-летним защитником подошёл к концу.
Козлов присоединился к «Ростову» летом 2019-го года. За это время он провёл 50 матчей за наш клуб в различных турнирах.
Футбольный клуб «Ростов» благодарит Алексея за все и желает ему успехов! pic.twitter.com/C1vo0Ox21o
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