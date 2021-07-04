«Ростов» объявил об уходе защитника Алексея Козлова

Защитник Алексей Козлов покинул «Ростов», сообщает официальный Twitter российского клуба. У 34-летнего российского футболиста подошел к концу контракт с командой.

«Футбольный клуб «Ростов» благодарит Алексея за все и желает ему успехов!» — написано в соцсетях клуба.

Козлов выступал за «Ростов» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей за дончан, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Защитник вместе со сборной России принял участие в чемпионате мира-2014 в Бразилии.