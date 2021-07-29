Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Италии сообщают, что Сигурдссон может стать игроком «Венеции»

17:38
Арнор Сигурдссон. Фото Instagram
Арнор Сигурдссон. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может продолжить карьеру в чемпионате Италии. На 22-летнего исландца претендует «Венеция», которая в новом сезоне сыграет в серии А, сообщает Trivenetogoal.

Отмечается, что полузащитник в ближайшее время пройдет медосмотр в итальянском клубе. В случае успешного прохождения Сигурдссон проведет следующий сезон в Италии на правах аренды.

В прошлом сезоне Сигурдссон провел 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

16 мая он получил травму колена во время матча 30-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3). Портал Transfermarkt оценивает стоимость исландского игрока в 4,5 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр