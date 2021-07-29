В Италии сообщают, что Сигурдссон может стать игроком «Венеции»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может продолжить карьеру в чемпионате Италии. На 22-летнего исландца претендует «Венеция», которая в новом сезоне сыграет в серии А, сообщает Trivenetogoal.

Отмечается, что полузащитник в ближайшее время пройдет медосмотр в итальянском клубе. В случае успешного прохождения Сигурдссон проведет следующий сезон в Италии на правах аренды.

В прошлом сезоне Сигурдссон провел 23 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

16 мая он получил травму колена во время матча 30-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3). Портал Transfermarkt оценивает стоимость исландского игрока в 4,5 миллиона евро.