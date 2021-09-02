«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили
Полузащитник Константин Марадишвили перешел в «Локомотив», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее он выступал за ЦСКА.
Контракт рассчитан на пять лет. 21-летний футболист имеет в активе 40 игр, два мяча и одну голевую передачу в Тинькофф РПЛ.
Марадишвили — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 футболист провел три матча за армейцев, на его счету один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро
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