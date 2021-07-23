«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Глушенкова
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Соглашение об аренде 21-летнего российского футболиста у красно-белых рассчитано до конца сезона-2021/22.
Ранее Глушенков уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2019/20. Тогда хавбек провел 10 игр за команду и забил три гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Результаты опроса
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