«Нижний Новгород» подписал канадского нападающего ганского происхождения

Канадский нападающий ганского происхождения Ричлорд Эннин, имеющий опыт выступлений за канадский «Торонто», клубы итальянской Серии D, вильнюсский «Жальгирис», юрмальский «Спартак» и ФК «Томь», подписал контракт с «Нижним Новгородом», информирует сайт клуба.

— Ричлорд, Канада — это родина хоккея с шайбой, но ты стал футболистом. Почему?

— Наверное, это футбол выбрал меня. Я с детства играл в футбол с моими друзьями. Это сначала стало моим увлечением, а потом и работой.

— Сезон в России уже начался. Ты готов к выступлениям в Премьер-лиге?

— До моего приезда в Нижний Новгород я работал в Канаде с личным тренером. Чувствую себя прекрасно, физически готов — в полном объеме. Хочу быть полезным своей новой команде и сделаю всё от себя зависящее для успешного выступления клуба.

— В прошлом сезоне ты уже работал с Александром Анатольевичем Кержаковым в «Томи»...

— Я был счастлив, когда Александр Анатольевич пригласил меня в свою команду. Еще в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне.

— Какой номер возьмешь в «Нижнем Новгороде»?

— Хочу взять седьмой номер, поскольку несколько прошедших сезонов играл с «семеркой» на спине. Семь — моё любимое число, и этот номер очень много значит для меня.