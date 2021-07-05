«Динамо» подписало контракт с 18-летним грузинским полузащитником
18-летний грузинский полузащитник Лука Гагнидзе, ранее выступавший в тбилисском «Динамо», подписал пятилетний контракт с «Динамо» из Москвы, сообщает сайт клуба
«В России отличный чемпионат, — сказал Гагнидзе, — и мне очень интересно попробовать свои силы в нем. Возможно, я еще не до конца реализовал себя в тбилисском «Динамо», но то, что в таком возрасте ко мне проявили большой интерес и появилась возможность перейти в московское «Динамо», думаю, позволит мне прогрессировать и расти быстрее».
Лука с 13 лет находился в системе тбилисского «Динамо». На его счету 16 матчей, один гол и три передачи за основную команду тбилисцев. Выступал за юношескую сборную Грузии, также является кандидатом в молодежную команду страны.
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