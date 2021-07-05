«Динамо» подписало контракт с 18-летним грузинским полузащитником

18-летний грузинский полузащитник Лука Гагнидзе, ранее выступавший в тбилисском «Динамо», подписал пятилетний контракт с «Динамо» из Москвы, сообщает сайт клуба

?? Лука Гагнидзе — игрок «Динамо»!



18-летний грузинский полузащитник подписал контракт с нашим клубом на 5 лет.



Добро пожаловать, Лука! ???#ДинамоМосква #Гагнидзе pic.twitter.com/e5vLRirMvo — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 5, 2021

«В России отличный чемпионат, — сказал Гагнидзе, — и мне очень интересно попробовать свои силы в нем. Возможно, я еще не до конца реализовал себя в тбилисском «Динамо», но то, что в таком возрасте ко мне проявили большой интерес и появилась возможность перейти в московское «Динамо», думаю, позволит мне прогрессировать и расти быстрее».

Лука с 13 лет находился в системе тбилисского «Динамо». На его счету 16 матчей, один гол и три передачи за основную команду тбилисцев. Выступал за юношескую сборную Грузии, также является кандидатом в молодежную команду страны.