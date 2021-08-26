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«Сочи» объявил о переходе Кассьерры

18:29
Матео Кассьерра. Фото Instagram
Матео Кассьерра. Фото Instagram
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Колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в «Сочи», сообщает 26 августа официальный Twitter клуба.

Футболист подписал с клубом контракт по схеме «2+1». Игрок присоединится к команде в ближайшее время.

Нападающий присутствует на матче 6-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи».

24-летний футболист ранее выступал за «Белененсеш». За два сезона в Португалии он сыграл 70 матчей за команду и забил 15 голов. В прошлом сезоне он был одним из лидеров клуба, забив 11 мячей. До этого он выступал за «Аякс», который отдавал его в аренду в «Гронинген» и аргентинский «Расинг».

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Евгений Петров все материалы автора

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