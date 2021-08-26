«Сочи» объявил о переходе Кассьерры

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в «Сочи», сообщает 26 августа официальный Twitter клуба.

?? Ряды «Сочи» пополнил латиноамериканский форвард!



Колумбийский нападающий Матео Кассьерра подписал с клубом контракт по схеме «2+1». Игрок присоединится к команде в ближайшее время.



?Вienvenido a Sochi, Mateo! ??

Удачи в Сочи! pic.twitter.com/8syYCPFx5N — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 26, 2021

Футболист подписал с клубом контракт по схеме «2+1». Игрок присоединится к команде в ближайшее время.

Нападающий присутствует на матче 6-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи».

24-летний футболист ранее выступал за «Белененсеш». За два сезона в Португалии он сыграл 70 матчей за команду и забил 15 голов. В прошлом сезоне он был одним из лидеров клуба, забив 11 мячей. До этого он выступал за «Аякс», который отдавал его в аренду в «Гронинген» и аргентинский «Расинг».