Владимир Федотов опроверг информацию об уходе Мевли в «Рубин»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что информация об уходе защитника Михи Мевли в «Рубин» не соответствует действительности.
— Была информация о возможном уходе Мевли в «Рубин». Есть ли уже информация кто покинет клуб?
— Пока никакой информации. Не надо читать с утра российских газет! Там много фейков, которые не соответствует действительности. Нужно подождать, и будут позитивные новости, — сказал Федотов.
В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» обыграл «Ротор» (2:1).
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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