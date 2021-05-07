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Владимир Федотов опроверг информацию об уходе Мевли в «Рубин»

22:35
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что информация об уходе защитника Михи Мевли в «Рубин» не соответствует действительности.

— Была информация о возможном уходе Мевли в «Рубин». Есть ли уже информация кто покинет клуб?

— Пока никакой информации. Не надо читать с утра российских газет! Там много фейков, которые не соответствует действительности. Нужно подождать, и будут позитивные новости, — сказал Федотов.

В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» обыграл «Ротор» (2:1).

(Данил Алешин)

Сочи — Ротор

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