«Ростов» вернул Рудакова из «Ротора» спустя месяц аренды
11:10
Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, арендованный «Ротором», вернулся в ростовский клуб, сообщается на официальном сайте команды.
«Максим Рудаков и «Ротор» расторгли соглашение, игрок возвращается в расположение «Ростова». Вратарь нашего клуба начал сезон в волгоградском клубе на правах аренды», — говорится в сообщении.
«Ротор» арендовал 25-летнего голкипера в начале сезона, однако игрок не провел ни одного матча за волгоградцев.
Рудаков выступает за «Ростов» с февраля 2020 года, за это время он принял участие в одном матче команды — в игре 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 против «Краснодара» (1:3).
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