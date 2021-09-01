«Локомотив» объявил о покупке форварда «Утрехта» Керка
«Локомотив» объявил о покупке нападающего «Утрехта» Джирано Керка.
25-летний нидерландец подписал контракт с московским клубом на четыре года. Футболист будет выступать за железнодорожников под номером 7.
?? Джирано Керк — в «Локо»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 1, 2021
Соглашение с нападающим рассчитано на 4 года ??
Играть за наш клуб Джирано будет под номером 7??
Первый игрок из Нидерландов в истории «Локомотива» ??
264 матча, 69 голов, 59 ассистов за карьеру ??
Рады видеть тебя в нашей команде, Джирано! ??? pic.twitter.com/bNi6Zn1Twp
В прошлом сезоне Керк провел 36 матчей за «Утрехт», забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. В текущем сезоне на его счету два матча.
31 августа сообщалось, что «Локомотив» заплатит «Утрехту» за футболиста шесть миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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