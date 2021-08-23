«Локомотив» объявил о трансфере 20-летнего полузащитника Бека-Бека
19:31
«Локомотив» подписал контракт с 20-летним французским полузащитником Алексисом Бека-Бека. Срок соглашения — 5 лет, сообщает сайт команды.
Игрок будет выступать за московский клуб под номером 8.
Алексис — уроженец Парижа, является воспитанником академий «Версона» и «Кана», и именно с последним он подписал свой первый контракт. Во взрослом футболе игрок дебютировал в декабре 2019 года во встрече против «Клермона» во французской лиге 2. Всего за «Кан» Бека-Бека отыграл 33 матча и забил 1 гол.
Ранее 20-летний опорный полузащитник вызывался в молодежные сборные Франции, а с этого года выступает за олимпийскую сборную, в составе которой успел провести 3 матча на Играх в Токио.
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