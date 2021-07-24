«Локомотив» объявил о переходе защитника «Байера» Тина Едвая
«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Байера» Тина Едвая. Хорватский футболист подписал четырехлетний контракт. За российский клуб он будет выступать под номером 16.
30-летний защитник выступал за «Байер» с 2015 года. В минувшем сезоне он сыграл 8 матчей и отдал одну результативную передачу.
Также Едвай провел 26 матчей в составе сборной Хорватии. В национальной команде он стал обладателем серебряных наград чемпионата мира 2018 года в России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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