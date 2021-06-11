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Владимир Ильин стал игроком «Краснодара»

17:06
Владимир Ильин. Фото ФК «Краснодар»
Владимир Ильин. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Ахмата» Владимира Ильина. 29-летний форвард подписал с «быками» контракт до конца мая 2024 года.

Ильин выступал за «Ахмат» с 2020 года. В составе грозненского клуба он провел 40 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее форвард также выступал за петербургское «Динамо», «Тосно», «Калугу», дзержинский «Химик», «Кубань» и «Урал».

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139454

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