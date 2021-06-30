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Игнатьев стал игроком «Рубина»

16:30
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Владислав Игнатьев перешел в «Рубин», сообщает 30 июня официальный сайт клуба.

Контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Кубань», «Краснодар» и «Локомотив». Также играл за сборную России.

В прошлом сезоне Игнатьев провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. В его активе три гола и две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/vladislav-ignatiev-v-rubine

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Евгений Петров все материалы автора

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