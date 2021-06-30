Игнатьев стал игроком «Рубина»

Владислав Игнатьев перешел в «Рубин», сообщает 30 июня официальный сайт клуба.

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Владислав Игнатьев — в «Рубине»! ???

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Контракт с 34-летним игроком рассчитан на 1 год ??

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Владислав родился в Набережных Челнах. Играл за «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Кубань», «Краснодар» и «Локомотив». Также выступал за

сборную России! ? pic.twitter.com/Pq2gSH3slR — «Рубин» Казань (@fcrk) June 30, 2021

Контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Кубань», «Краснодар» и «Локомотив». Также играл за сборную России.

В прошлом сезоне Игнатьев провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. В его активе три гола и две результативные передачи.