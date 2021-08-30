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«Уэска» может выкупить Гайча у ЦСКА за 8 миллионов евро

18:18
Адольфо Гайч. Фото ФК «Уэска».
Адольфо Гайч. Фото ФК «Уэска».
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Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб «Уэска». Гайч будет выступать в Испании до конца сезона, арендное соглашение включает в себя возможность выкупа, сообщает Sport.es.

Испанский клуб может выкупить права на 22-летнего аргентинца за 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал в аренде в итальянском «Беневенто», забив в 15 матчах чемпионата Италии два гола. Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

«Уэска» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, после трех туров клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице.

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Иван Шитик все материалы автора

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