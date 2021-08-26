«Нижний Новгород» подписал защитника сборной Узбекистана

«Нижний Новгород» подписал контракт с защитником сборной Узбекистана Иброгимхалилом Юлдошевым, сообщает официальный сайт нижегородцев. Срок соглашения не уточняется.

20-летний Юлдошев перешел в российский клуб из «Пахтакора». За команду защитник будет играть под номером шесть.

«Нижний Новгород» после пяти туров занимает 7-е место в Тинькофф РПЛ, набрав семь очков.