Себастьян Дриусси покинул «Зенит»

Нападающий Себастьян Дриусси реализовал свое право на выкуп контракта с «Зенитом» и покинул российский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

25-летний аргентинский футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года.

В составе «Зенита» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом Дриусси трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок России и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в клуб MLS «Остин». Его владельцем является известный американский актер Мэттью Макконахи.