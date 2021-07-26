Себастьян Дриусси покинул «Зенит»
17:15
Нападающий Себастьян Дриусси реализовал свое право на выкуп контракта с «Зенитом» и покинул российский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
25-летний аргентинский футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года.
В составе «Зенита» Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом Дриусси трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок России и два Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в клуб MLS «Остин». Его владельцем является известный американский актер Мэттью Макконахи.
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