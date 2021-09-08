Во вторник в России завершился летний регистрационный период. Чем он запомнится?

Траты такие же, доходы — выше

Пандемия коронавируса должна была существенно повлиять на финансовое здоровье футбольных клубов по всей планете. Однако в эпоху ковида прошло уже два летних трансферных окна, и нельзя сказать, что суммы значительно уменьшились.

Российская премьер-лига второе лето подряд заканчивает с примерно одинаковой статьей расходов — чуть более 120 миллионов евро. Это в два раза меньше жирного лета-2019, но в целом по дистанции никакого отклонения от нормы нет. В среднем за последние семь лет клубы РПЛ тратят на покупки летом около 115 миллионов евро.

А вот с доходами интереснее. В этом году клубы РПЛ выручили от продаж около 100 миллионов евро, что почти в два раза превосходит аналогичный результат по итогам 2020 года. Конечно, на это повлияла одна сделка — Никола Влашич был продан ЦСКА «Вест Хэму» за 30 миллионов евро. Но даже без этого трансфера наши клубы превосходят собственные доходы прошлого года. В целом настолько успешного экспорта у клубов из России не было с 2016-го.

7 последних летних трансферных окон РПЛ. Фото «СЭ»

Убытки РПЛ снижаются

Как известно, Россия давно покинула 6-е место в рейтинге УЕФА, но по чистым расходам в это трансферное окно РПЛ заняла позицию как раз сразу за классической пятеркой самых популярных чемпионатов Европы. Правда, отставание от замкнувшей квинтет ла лиги велико — если в РПЛ потратили 124 миллиона евро, то в Испании больше трехсот.

Баланс у нашей премьер-лиги все еще отрицательный, однако убытки заметно ниже, чем год назад. Более того, по разнице между расходами и доходами РПЛ занимает восьмое место с конца в мире, хотя год назад была четвертой. Аккуратно фиксируем тенденцию, что премьер-лига все-таки старается жить по средствам.

Добавим, что непривычно видеть такие серьезные убытки у украинцев. В этом году УПЛ не совершила ни одного громкого трансфера на выход, зато обстоятельно укрепился «Шахтер». Из-за этого соседняя премьер-лига показала беспрецедентные для себя убытки.

10 лиг мира с худшим трансферным балансом лета-2021. Фото «СЭ»

ЦСКА — главный продавец России

Минувшее трансферное окно примечательно несколькими вещами.

Во-первых, впервые с 2018 года «Зенит» не стал лидером лиги по потраченным деньгам. Петербургский клуб летом был относительно скромен: 12 миллионов евро за Клаудиньо, 3,25 миллиона на выкуп Чистякова и 2 миллиона за Крицюка.

Во-вторых, как и в том самом 2018-м, главным транжирой в РПЛ стал «Локомотив». Но если тогда красно-зеленые выделили на новичков 17,5 миллиона евро, то сейчас — почти в два раза больше. Аномалия объясняется масштабной сменой руководства и вектора развития клуба. Отметим и то, что «Локо» летом активно покупал игроков по завышенной цене (если сравнивать с рыночной стоимостью на Transfermarkt.de).

В-третьих, огромную прибыль зафиксировал ЦСКА. За последние десять летних трансферных окон красно-синие получили суммарный доход от продаж в размере 125 миллионов евро. В этом году — треть от этого числа: 42 миллиона. Все клубы РПЛ вместе заработали на продажах 97,5 миллиона евро, на ЦСКА выпало 43% от этой суммы.

Трансферы клубов РПЛ лета-2021. Фото «СЭ»

Импортозамещение

Год назад в топ-10 самых дорогих покупок лиги был только один российский футболист, да и то сделка была выкупом трансфера — Александр Соболев окончательно перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». Два года назад в десятку самых ценных новичков тоже попал лишь один игрок с российским паспортом — Вячеслав Караваев, сменивший «Витесс» на «Зенит».

Этот сезон уникален тем, что сразу три российских игрока попали в десятку дорогих новичков, все они — внутренние трансферы: клубы поменяли Денис Макаров, Константин Марадишвили и Наир Тикнизян. Отметим и то, что сразу четыре трансфера топ-10 — новички «Локомотива».

Однако крупнейшей покупкой лета стал колумбийский форвард Джон Кордоба, за которого «Краснодар» не пожалел 20 миллионов евро. Это рекорд клуба — Реми Кабелла стоил на 8 миллионов дешевле.

Самые дорогие покупки РПЛ. Фото «СЭ»

Влашич — лучшая продажа

Если в прошлом году самой успешной продажей клуба РПЛ стал Алексей Миранчук («Аталанта» заплатила за него «Локомотиву» 14,5 миллиона евро), то сейчас планка повысилась — Влашич отправился в «Вест Хэм» за 30 миллионов. На этот раз российские игроки в дальнее зарубежье за деньги не уехали, зато лига потеряла несколько добротных легионеров — Влашича, Крала, Старфельта, Дриусси, Ольссона. Немного странно видеть на третьем месте многострадального Максимилиана Филиппа, но «Динамо» действительно только в июне от него избавилось — до этого немец играл в Германии в аренде.

В целом прошедшее окно нельзя назвать ни запоминающимся, ни аномальным. Лига не усилилась звездами с известными именами, а продажа Влашича в «Вест Хэм» не выглядит сенсационной. Радует, что клубы премьер-лиги выручают достаточно много, однако все равно тратят больше. Едва ли ситуация изменится в ближайшее время — чтобы стать «лигой на экспорт», мы должны научиться выращивать звезд из молодежи. Пока в этом есть сомнения.