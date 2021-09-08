РПЛ на шестом месте в мире по расходам — 124 миллиона евро. Итоги трансферного окна
Траты такие же, доходы — выше
Пандемия коронавируса должна была существенно повлиять на финансовое здоровье футбольных клубов по всей планете. Однако в эпоху ковида прошло уже два летних трансферных окна, и нельзя сказать, что суммы значительно уменьшились.
Российская премьер-лига второе лето подряд заканчивает с примерно одинаковой статьей расходов — чуть более 120 миллионов евро. Это в два раза меньше жирного лета-2019, но в целом по дистанции никакого отклонения от нормы нет. В среднем за последние семь лет клубы РПЛ тратят на покупки летом около 115 миллионов евро.
А вот с доходами интереснее. В этом году клубы РПЛ выручили от продаж около 100 миллионов евро, что почти в два раза превосходит аналогичный результат по итогам 2020 года. Конечно, на это повлияла одна сделка — Никола Влашич был продан ЦСКА «Вест Хэму» за 30 миллионов евро. Но даже без этого трансфера наши клубы превосходят собственные доходы прошлого года. В целом настолько успешного экспорта у клубов из России не было с 2016-го.
Убытки РПЛ снижаются
Как известно, Россия давно покинула 6-е место в рейтинге УЕФА, но по чистым расходам в это трансферное окно РПЛ заняла позицию как раз сразу за классической пятеркой самых популярных чемпионатов Европы. Правда, отставание от замкнувшей квинтет ла лиги велико — если в РПЛ потратили 124 миллиона евро, то в Испании больше трехсот.
Баланс у нашей премьер-лиги все еще отрицательный, однако убытки заметно ниже, чем год назад. Более того, по разнице между расходами и доходами РПЛ занимает восьмое место с конца в мире, хотя год назад была четвертой. Аккуратно фиксируем тенденцию, что премьер-лига все-таки старается жить по средствам.
Добавим, что непривычно видеть такие серьезные убытки у украинцев. В этом году УПЛ не совершила ни одного громкого трансфера на выход, зато обстоятельно укрепился «Шахтер». Из-за этого соседняя премьер-лига показала беспрецедентные для себя убытки.
ЦСКА — главный продавец России
Минувшее трансферное окно примечательно несколькими вещами.
Во-первых, впервые с 2018 года «Зенит» не стал лидером лиги по потраченным деньгам. Петербургский клуб летом был относительно скромен: 12 миллионов евро за Клаудиньо, 3,25 миллиона на выкуп Чистякова и 2 миллиона за Крицюка.
Во-вторых, как и в том самом 2018-м, главным транжирой в РПЛ стал «Локомотив». Но если тогда красно-зеленые выделили на новичков 17,5 миллиона евро, то сейчас — почти в два раза больше. Аномалия объясняется масштабной сменой руководства и вектора развития клуба. Отметим и то, что «Локо» летом активно покупал игроков по завышенной цене (если сравнивать с рыночной стоимостью на Transfermarkt.de).
В-третьих, огромную прибыль зафиксировал ЦСКА. За последние десять летних трансферных окон красно-синие получили суммарный доход от продаж в размере 125 миллионов евро. В этом году — треть от этого числа: 42 миллиона. Все клубы РПЛ вместе заработали на продажах 97,5 миллиона евро, на ЦСКА выпало 43% от этой суммы.
Импортозамещение
Год назад в топ-10 самых дорогих покупок лиги был только один российский футболист, да и то сделка была выкупом трансфера — Александр Соболев окончательно перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». Два года назад в десятку самых ценных новичков тоже попал лишь один игрок с российским паспортом — Вячеслав Караваев, сменивший «Витесс» на «Зенит».
Этот сезон уникален тем, что сразу три российских игрока попали в десятку дорогих новичков, все они — внутренние трансферы: клубы поменяли Денис Макаров, Константин Марадишвили и Наир Тикнизян. Отметим и то, что сразу четыре трансфера топ-10 — новички «Локомотива».
Однако крупнейшей покупкой лета стал колумбийский форвард Джон Кордоба, за которого «Краснодар» не пожалел 20 миллионов евро. Это рекорд клуба — Реми Кабелла стоил на 8 миллионов дешевле.
Влашич — лучшая продажа
Если в прошлом году самой успешной продажей клуба РПЛ стал Алексей Миранчук («Аталанта» заплатила за него «Локомотиву» 14,5 миллиона евро), то сейчас планка повысилась — Влашич отправился в «Вест Хэм» за 30 миллионов. На этот раз российские игроки в дальнее зарубежье за деньги не уехали, зато лига потеряла несколько добротных легионеров — Влашича, Крала, Старфельта, Дриусси, Ольссона. Немного странно видеть на третьем месте многострадального Максимилиана Филиппа, но «Динамо» действительно только в июне от него избавилось — до этого немец играл в Германии в аренде.
В целом прошедшее окно нельзя назвать ни запоминающимся, ни аномальным. Лига не усилилась звездами с известными именами, а продажа Влашича в «Вест Хэм» не выглядит сенсационной. Радует, что клубы премьер-лиги выручают достаточно много, однако все равно тратят больше. Едва ли ситуация изменится в ближайшее время — чтобы стать «лигой на экспорт», мы должны научиться выращивать звезд из молодежи. Пока в этом есть сомнения.
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