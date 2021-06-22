Лаксальт стал игроком «Динамо»

Защитник Диего Лаксальт перешел в «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба. Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Всего в серии А сыграл в 170 матчах, забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач. Прошлый сезон провел в аренде в «Селтике», выиграв с ним Кубок Шотландии.

Также футболист выступает за сборную Уругвая. В 2013 году в составе молодежной сборной занял третье место на чемпионате Южной Америки, а также стал финалистом чемпионата мира, где его команда уступила французам. В основной сборной Уругвая провел 24 матча.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Динамо» заплатит «Милану» за игрока 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне уругвайский защитник выступал на правах аренды за «Селтик». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.