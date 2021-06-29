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Эльмир Набиуллин покинул «Сочи»

14:05
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Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин покинул команду, сообщает пресс-служба сочинцев.

Срок контракта 26-летнего россиянина с клубом истек, футболист стал свободным агентом.

Набиуллин выступал за «Сочи» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 игрок провел 19 матчей за команду, на его счету 1 результативная передача. Сегодня, 29 июня сообщалось, что Набиуллин может продолжить карьеру в «Химках».

Дополнительная информация:

https://www.pfcsochi.ru/news/2020-21/elmir-nabiullin-pokinul-sochi/

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Иван Торопцев все материалы автора

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