Эльмир Набиуллин покинул «Сочи»
14:05
Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин покинул команду, сообщает пресс-служба сочинцев.
Срок контракта 26-летнего россиянина с клубом истек, футболист стал свободным агентом.
Спасибо за всё, Эльмир! Эльмир Набиуллин покидает наш клуб.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 29, 2021
Он пополнил ряды «барсов» перед сезоном-2019/20.
За два года защитник принял участие в 36 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. pic.twitter.com/mTFuqioXOO
Набиуллин выступал за «Сочи» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 игрок провел 19 матчей за команду, на его счету 1 результативная передача. Сегодня, 29 июня сообщалось, что Набиуллин может продолжить карьеру в «Химках».
Дополнительная информация:
https://www.pfcsochi.ru/news/2020-21/elmir-nabiullin-pokinul-sochi/
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