«Динамо» выкупило Гильермо Варелу у «Копенгагена»
«Динамо» объявило о выкупе защитника Гильермо Варелы у «Копенгагена».
28-летний уругваец подписал контракт с московским клубом на два года.
Гильермо Варела остаётся в «Динамо»! Наш клуб выкупил у «Копенгагена» права на уругвайского защитника и подписал с Гиле контракт на два года ???#ДинамоМосква #футбол #Валера pic.twitter.com/YJuZZx3PjR— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021
В сезоне-2020/21 Варела выступал за «Динамо» на правах аренды. Футболист провел 19 матчей в составе бело-голубых и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Варелы в 2 миллиона евро. В октябре 2020 года сообщалось, что «Динамо» сможет выкупить футболиста за 1,4 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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