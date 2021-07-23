Данил Пруцев подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов»
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Данил Пруцев возвращается в «Крылья Советов». Футболист, сыгравший в составе самарской команды в начале минувшего сезона 6 матчей, подписал трехлетний контракт, сообщает сайт «Крыльев».
«За короткий промежуток времени, который Данил провел в нашей команде, всем стало понятно, что он хороший футболист. Сейчас, когда появилась возможность вернуть его обратно, мы решили ей воспользоваться. Данил достаточно универсальный игрок, хорошо адаптированный к требованиям тренерского штаба. Ему не потребуется много времени, чтобы вновь стать важной частью команды», — отметил главный тренер самарцев Игорь Осинькин.
Пруцев перешел из «Крыльев» в «Сочи» летом 2020 года. В футболке южан он провел 20 матчей в РПЛ, также в его активе 2 игры за молодежную сборную России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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