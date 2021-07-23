Данил Пруцев подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов»

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Данил Пруцев возвращается в «Крылья Советов». Футболист, сыгравший в составе самарской команды в начале минувшего сезона 6 матчей, подписал трехлетний контракт, сообщает сайт «Крыльев».

«За короткий промежуток времени, который Данил провел в нашей команде, всем стало понятно, что он хороший футболист. Сейчас, когда появилась возможность вернуть его обратно, мы решили ей воспользоваться. Данил достаточно универсальный игрок, хорошо адаптированный к требованиям тренерского штаба. Ему не потребуется много времени, чтобы вновь стать важной частью команды», — отметил главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

Пруцев перешел из «Крыльев» в «Сочи» летом 2020 года. В футболке южан он провел 20 матчей в РПЛ, также в его активе 2 игры за молодежную сборную России.