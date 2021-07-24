«Ахмат» арендовал полузащитника Карапузова у «Динамо»
«Ахмат» объявил о переходе в команду полузащитника «Динамо» Владислава Карапузова.
21-летний россиянин проведет в клубе из Грозного сезон-2021/22 на правах аренды. Футболист провел предсезонные сборы с командой Андрея Талалаева. Игрок будет выступать за «Ахмат» под номером «77».
Владислав Карапузов перешёл в «Ахмат». Он прошёл с грозненцами учебно-тренировочные сборы и подписал контракт до конца сезона. Карапузов перешёл из «Динамо» на правах аренды. За «Ахмат» футболист будет играть под номером 77. pic.twitter.com/qyQO30fjYO— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 24, 2021
Во второй половине сезона-2020/21 Карапузов выступал за «Тамбов» на правах аренды. На его счету 1 результативная передача в 11 матчах за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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