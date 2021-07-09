«Динамо» объявило о подписании контракта с Бальбуэной
09:03
Защитник Фабиан Бальбуэна подписал четырехлетний контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба. 29-летний футболист из Парагвая перешел в российскую команду на правах свободного агента.
29-летний центральный защитник Бальбуэна минувший сезон провел в «Вест Хэме», сыграв в АПЛ 14 матчей. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Бетис».
Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 5 миллионов евро.
? Bienvenido, El General! pic.twitter.com/RuN2y4elcd— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 9, 2021
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/fabian-balbuena-stal-igrokom-dinamo
Читайте также
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю