«Динамо» объявило о подписании контракта с Бальбуэной

Защитник Фабиан Бальбуэна подписал четырехлетний контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба. 29-летний футболист из Парагвая перешел в российскую команду на правах свободного агента.

29-летний центральный защитник Бальбуэна минувший сезон провел в «Вест Хэме», сыграв в АПЛ 14 матчей. На его счету 14 матчей за сборную Парагвая.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Бетис».

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 5 миллионов евро.