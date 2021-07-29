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Александр Гацкан завершил профессиональную карьеру

19:45
Александр Гацкан. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Александр Гацкан. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Полузащитник Александр Гацкан в своем Instagram сообщил о завершении карьеры футболиста.

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», — написал Гацкан.

Последним клубом 37-летнего футболиста были «Крылья Советов», в которые он перешел в 2019 году. До этого хавбек выступал в «Ростове», «Рубине», челябинском «Спартаке», московском «Спартаке» и молдавском «Униспорт-Авегто». С 2005 по 2018 год вызывался в сборную Молдавии, за которую провел 61 матч и забил 5 голов.


 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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