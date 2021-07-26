«Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита»
18:25
«Ростов» взял в аренду у «Зенита» нападающего Кирилла Щетинина, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Кирилл Щетинин продолжит сезон в Ростове-на-Дону.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 26, 2021
Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе нападающего до конца сезона на правах аренды:
19-летний Щетинин — воспитанник «Локомотива», перешел в «Зенит» в 2019 году. За молодежную команду провел 32 матча, забил четыре мяча и сделал 9 результативных передач в Молодежной лиге, а также сыграл четыре матча и сделал две голевые передачи в Юношеской лиге УЕФА.
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