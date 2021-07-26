«Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита»

«Ростов» взял в аренду у «Зенита» нападающего Кирилла Щетинина, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Кирилл Щетинин продолжит сезон в Ростове-на-Дону.



Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе нападающего до конца сезона на правах аренды: — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 26, 2021

19-летний Щетинин — воспитанник «Локомотива», перешел в «Зенит» в 2019 году. За молодежную команду провел 32 матча, забил четыре мяча и сделал 9 результативных передач в Молодежной лиге, а также сыграл четыре матча и сделал две голевые передачи в Юношеской лиге УЕФА.