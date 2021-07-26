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«Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита»

18:25
Кирилл Щетинин. Фото ФК «Зенит»
Кирилл Щетинин. Фото ФК «Зенит»
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«Ростов» взял в аренду у «Зенита» нападающего Кирилла Щетинина, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона.

19-летний Щетинин — воспитанник «Локомотива», перешел в «Зенит» в 2019 году. За молодежную команду провел 32 матча, забил четыре мяча и сделал 9 результативных передач в Молодежной лиге, а также сыграл четыре матча и сделал две голевые передачи в Юношеской лиге УЕФА.

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр