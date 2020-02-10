Главные новости
27 сен 14:00
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Александру хотели снять с контрольных прокатов из-за травмы спины, но она сама изъявила желание откатать короткую программу.
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26 сен 15:00
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«Никто не вправе указывать, о чем говорить на льду». Авербух отвечает критикам программы Валиевой
Мнение чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады.
26 сен 12:30
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«Слишком много смешанных чувств». Не все иностранцы поняли новую программу Валиевой
Зарубежные любители фигурного катания отреагировали на задумку штаба Тутберидзе.
26 сен 07:30
15
«Меня как будто заново окунули в эту ситуацию». Валиева — об эмоциональном прокате программы о Пекине-2022
Олимпийская чемпионка — о непростой произвольной программе.
25 сен 23:15
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«Эту ситуацию нужно проживать!» У Камилы Валиевой крутая произвольная программа — и она сделает фигуристку сильнее
В чем суть новой постановки нашей олимпийской чемпионки.
25 сен 22:00
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Валиева показала самую спорную программу. Что она хотела ей сказать?
По итогам контрольных прокатов большинство не в форме, но за месяц до старта «Гран-при России» это нормально.
25 сен 18:05
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Пазл Валиевой, снятие Трусовой. Женщины представили произвольные программы на контрольных прокатах
Обзор произвольных программ женщин.
Прокаты сборной России: Трусова снялась. Чем удивили на льду Валиева и Туктамышева? Онлайн-трансляция
Произвольная программа лучших фигуристок страны на контрольных прокатах в Москве.
25 сен 08:10
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«На азбуке Морзе простукиваю слово». Валиева — о тайном послании в своей программе
У олимпийской чемпионки травма, из-за которой ей нельзя падать с четверных прыжков.
24 сен 22:00
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В фигурном катании — тяжелая смена поколений. Это показал первый день прокатов
Самая сложная ситуация — в танцах на льду.
24 сен 18:30
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Загитова задала Трусовой провокационный вопрос, Самоделкина победила учениц Тутберидзе
Итоги первого дня контрольных прокатов сборной у девушек.
24 сен 17:40
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Контрольные прокаты сборной России: короткая программа женщин. Онлайн-трансляция
Выступление лучших российских фигуристок с программами нового сезона.
24 сен 12:45
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«Все комментарии позже». Как спортсмены реагируют на слухи о получении повесток
Фигурист Александр Самарин обещает прокомментировать информацию о своем призыве в армию после контрольных прокатов.
23 сен 12:30
10
Гендерное разделение спорта исчерпало себя? На Западе предлагают соревноваться по весовым категориям
Радикальные идеи от американцев.
22 сен 17:15
7
«Денежный аспект играет чуть ли не первостепенную роль». Фигуристы — о призовых на турнирах и новых соревнованиях
В новом сезоне фигуристы разыграют 100 миллионов рублей и посоревнуются в прыжках и шоу-программах.
22 сен 16:15
13
Болельщикам покажут очертания сборной к Милану-2026. В фигурном катании — смена поколений
Новый олимпийский цикл — новый список сборников.
22 сен 13:30
43
Чемпионка США должна была выигрывать Олимпиаду, но подсела на наркотики и стала воровать у соседей
Дикая история Николь Бобек — брутальной звезды женского одиночного катания из 90-х.
22 сен 12:00
34
«Девочки, посмотрите на меня и не делайте так никогда». Российская фигуристка — о борьбе с весом и женских проблемах
Интервью победительницы универсиады в танцах на льду Бетины Поповой.
20 сен 07:00
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Фигуристы могут заработать в 10 раз больше биатлонистов. Считаем призовые
Стали известны суммы, которые могут получить фигуристы на соревнованиях нынешнего сезона.
19 сен 21:20
9
Дочь Тутберидзе входит в состав американского клуба? Это не означает переход в сборную США
Мир фигурного катания снова обсуждает спорный инсайд о российском танцевальном дуэте.
19 сен 19:25
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Наши смогут зарабатывать больше иностранцев. Что за турниры придумали в российском фигурном катании
Разбираем эпохальные заявления нашей федерации и Первого канала.
19 сен 17:30
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«Только невысокие могут прыгать — это миф». Итальянец ростом под два метра выучил четверные в России
Николай Мемола выиграл юниорский этап «Гран-при» и добился прогресса благодаря тренировкам у Алексея Мишина.
19 сен 14:00
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Фигуристы представили кучу новых проектов. Есть шанс вновь увидеть Загитову и Медведеву на соревнованиях
Озвучены планы про проведению чемпионата страны по прыжкам, «Гран-при России» и турнира по шоу-программам.
18 сен 12:15
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Дочь Тутберидзе ждут на американском турнире вместо прокатов сборной России? Это очень похоже на фейк
Американский журналист снова публикует странные инсайды о танцевальном дуэте Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
16 сен 18:50
26
Мир увидел прыжок в четыре с половиной оборота. Будут ли фигуристы прыгать пятерные или их лучше запретить?
Подвиг американца Малинина дает новую почву для размышлений.
15 сен 14:45
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Евгения Медведева считает, что фигурное катание популярнее футбола. Права ли она?
В России много фанатов у этих видов спорта.
15 сен 14:00
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«Туктамышева — олицетворение культуры и женственности Петербурга». Мишин — об ученице и словах Семененко после травмы
Эксклюзивное интервью Алексея Мишина для «СЭ».
15 сен 12:15
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Пятерные уже близко? Русский гений Малинин сотворил историю — первым в мире исполнил четверной аксель
Великий прыжок удостоил невзрачный турнир.
14 сен 20:40
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РУСАДА закончило расследование «дела Валиевой». Когда ждать вердикт?
Решение в ближайшее время вынесут восемь членов Дисциплинарного антидопингового комитета.
13 сен 14:15
23
Щербакова под вопросом. Что не так с составом сборной России на контрольные прокаты?
Анализируем, кто будет реально участвовать в первом официальном старте нового сезона в фигурном катании.
13 сен 13:30
26
Фигуристка Пападакис сделала аборт, пропустила сезон из-за депрессии, а потом выиграла Олимпиаду
Откровения французской чемпионки.
13 сен 12:15
41
«Глейхенгауз — молодец. Возьмите и сделайте лучше, если можете». Хореограф Лунин — о том, как понимать фигурное катание
Интервью с одним из самых перспективных российских постановщиков.
12 сен 17:40
20
Бывший тренер Медведевой больше не готов тренировать россиян. Почему Брайан Орсер так решил?
Канадский специалист высказался об отстранении россиян и возможном сотрудничестве с нашими фигуристами.
12 сен 09:00
27
«В России сезон всегда интереснее, чем международный». Сотникова — о санкциях
Олимпийская чемпионка — о своих проектах, возрастном цензе и теме смены спортивного гражданства.
11 сен 21:20
16
Загитова любит футбол, а Щербакова возвращается на лед. Олимпийские чемпионки — хедлайнеры спортивного дня Москвы
Фигуристки поучаствовали в лектории в рамках выставки достижений спорта Москвы.
11 сен 08:15
12
Фигуристка-трансгендер мечтает поехать на Олимпийские игры-2026. Она уже дебютировала в юниорском «Гран-при»
Бразильянка Мария Рейкдал пополнила список бывших мужчин, вокруг которых в женском спорте ведутся жаркие споры.
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