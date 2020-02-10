Фигурное катание

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Фигурное катание
9 июн 16:30
Косторная: уход от Тутберидзе, Олимпиада, проблемы с сердцем
Косторная: уход от Тутберидзе, Олимпиада, проблемы с сердцем
Трусова: дебют в прыжках в длину — интервью и видео лучшей попытки
Алексей Ягудин: Про Трусову и Кондратюка / Ссора с фанатами Ханю
Страшное падение Семененко на шоу в Петербурге: фигуриста увезли на носилках после удара головой
Тарасова: личные истории о тренере от Медведевой и Энберта
Ягудин: пронзительный монолог на юбилее Тарасовой
Загитова подпалила себя при подготовке к шоу: что произошло в новой программе
Алёна Косторная: Уход от Тутберидзе / Новые программы / Шоу в Туле
Фигурка: итоги сезона. ЧМ и Кубок Первого канала
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Конфликт пар Тутберидзе и Москвиной? Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский не хлопают друг другу!
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Эфир о чемпионате России: Туктамышева vs Щербакова / танцы / состав в Пекин
Железняков: уход и возвращение к Тутберидзе, конфликт с Плющенко, чемпионат России
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Фигурист Соловьев избит в Москве: что случилось
Алексей Ягудин: Совет Медведевой и Милохину после поцелуя / Травмы в группе Тутберидзе / QR-коды
Катарина Гербольдт: «Я каталась на грани жизни и смерти, врачи давали 90% летального исхода»
Илья Авербух: Медведева и Милохин / Загитова / Ответ хейтерам «Ледникового периода»
Оксана Баюл: Загитова не создала нового / Тутберидзе не бережет своих / Нет войне России и Украины
Елизавета Туктамышева: ЧМ и Олимпиада / четвертной лутц / Ледниковый период / большое интервью
Анна Семенович: Быстров и грудь / Плющенко и Тутберидзе / скандалы с футболистами
Итоги командного ЧМ и сезона с Екатериной Бобровой
Алина Загитова — о новой программе Inner Light
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