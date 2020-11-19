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Главные новости

За 0:5 стыдно. Но к Евро сборная будет другой — и по составу, и по подготовке

Игорь Рабинер
131

«Он превратил Джоковича в клоуна». Болельщики в шоке от победы Медведева

Олег Шамонаев
7

Отбор на ЧМ-2022: группа смерти и группа жизни для России

Гоша Чернов
54

Реакция российских СМИ на провал сборной России в матче с Сербией в Лиге наций

Пока Трусова будет биться с Щербаковой, Загитова отберет у них прямой эфир

Дмитрий Кузнецов
3

Был уборщиком, парикмахером и сушистом. Теперь он чемпион UFC, который в шаге от звания бойца года

Никита Горшенин
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ИГРОВОЙ ДЕНЬ
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Футбол сейчас: 0 будет: 0 всего: 1 Смотреть все матчи
Бразилия. Серия А
01:00
завершен
 Атл. Минейру  -  Атл. Паранаэнсе
0 : 2
Хоккей сейчас: 0 будет: 7 всего: 7 Смотреть все матчи
КХЛ
12:00
не начался
 Амур  -  Металлург Мг
- : -
П13.10
Х4.20
П22.05
16:30
не начался
 Барыс  -  Авангард
- : -
П13.10
Х3.95
П22.11
19:00
не начался
 Локомотив  -  Йокерит
- : -
П11.98
Х4.30
П23.25
19:00
не начался
 Ак Барс  -  Торпедо НН
- : -
П11.49
Х5.20
П25.20
19:00
не начался
 Нефтехимик  -  ЦСКА
- : -
П16.20
Х5.80
П21.40
19:10
не начался
 Динамо Мн  -  Сочи
- : -
П11.12
Х9.40
П212.00
19:30
не начался
 ХК Динамо  -  Динамо Р
- : -
П11.29
Х6.80
П27.80
Баскетбол сейчас: 0 будет: 4 всего: 4 Смотреть все матчи
Евролига (М)
20:00
не начался
 Химки  -  Эфес
- : -
П12.70
Х15.00
П21.55
22:30
не начался
 Баскония  -  Панатинаикос
- : -
П11.52
Х15.00
П22.80
22:30
не начался
 Бавария  -  ЦСКА
- : -
П12.70
Х15.00
П21.56
Кубок Европы (М)
22:45
не начался
 Бурк  -  УНИКС
- : -
П11.97
Х13.00
П21.94
Теннис сейчас: 0 будет: 2 всего: 2 Смотреть все матчи
ATP. Nitto ATP Finall (Лондон, Великобритания)
17:00
не начался
 Д. Тим
А. Рублев -
-
23:00
не начался
 Р. Надаль
С. Циципас -
-
Новый номер газеты
от 19 ноября (№ 8327)
НОВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ОТ 19 ноября (№ 8327) : Провал-2020 Оформить подписку Скачать номер в PDF Читать газету

Сборная России: провал-2020

Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022

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Испанский стыд. Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в истории

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Турниры

Положение команд
Команды И В Н П +/- О
1 ЦСКА 14 10 1 3 27-10 31
2 Зенит 14 9 3 2 30-10 30
3 Спартак 14 8 4 2 24-15 28
4 Динамо 14 8 2 4 20-11 26
5 Сочи 14 6 5 3 22-20 23
6 Ростов 14 7 2 5 16-15 23
7 Ахмат 14 7 2 5 17-16 23
8 Локомотив 14 6 3 5 15-16 21
9 Рубин 14 6 3 5 21-20 21
10 Краснодар 14 5 3 6 23-18 18
11 Урал 14 3 6 5 11-15 15
12 Арсенал 14 3 4 7 17-26 13
13 Тамбов 14 3 3 8 11-17 12
14 Химки 14 3 3 8 15-25 12
15 Ротор 14 1 4 9 7-23 7
16 Уфа 14 1 4 9 8-27 7
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Отставка? Вопрос не ко мне
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

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