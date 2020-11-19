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|6.11 / 19:00
|Сочи - Уфа
|1 : 1
|7.11 / 14:00
|Урал - Спартак
|2 : 2
|7.11 / 16:30
|Арсенал - Ротор
|1 : 1
|7.11 / 19:00
|Тамбов - Ахмат
|0 : 1
|8.11 / 14:00
|Химки - Рубин
|2 : 0
|8.11 / 16:30
|ЦСКА - Ростов
|2 : 0
|8.11 / 19:00
|Зенит - Краснодар
|3 : 1
|8.11 / 19:00
|Динамо - Локомотив
|5 : 1
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|ЦСКА
|14
|10
|1
|3
|27-10
|31
|2
|Зенит
|14
|9
|3
|2
|30-10
|30
|3
|Спартак
|14
|8
|4
|2
|24-15
|28
|4
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|20-11
|26
|5
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|6
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|17-16
|23
|8
|Локомотив
|14
|6
|3
|5
|15-16
|21
|9
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|10
|Краснодар
|14
|5
|3
|6
|23-18
|18
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|17-26
|13
|13
|Тамбов
|14
|3
|3
|8
|11-17
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7
|21.11 / 14:00
|Краснодар - Тамбов
|– : –
|21.11 / 16:30
|Ахмат - Зенит
|– : –
|21.11 / 19:00
|Спартак - Динамо
|– : –
|21.11 / 19:00
|Локомотив - Арсенал
|– : –
|22.11 / 14:00
|ЦСКА - Сочи
|– : –
|22.11 / 16:30
|Ротор - Урал
|– : –
|22.11 / 19:00
|Рубин - Ростов
|– : –
|23.11 / 17:00
|Уфа - Химки
|– : –