«Герта» объявила о переходе форварда Кордобы в «Краснодар»
«Герта» объявила о переходе нападающего Джона Кордобы в «Краснодар».
В заявлении на официальном сайте берлинского клуба говорится, что стороны достигли соглашения о трансфере 18 июля, а сегодня, 23 июля российский клуб подписал контракт с 28-летним колумбийцем и оформил трансфер.
Согласно заявлению на официальном сайте «Краснодара», футболист подписал контракт с «быками» на 4 года. По данным портала Transfermarkt.com, покупка колумбийца обошлась российскому клубу в 20 миллионов евро.
Кордоба выступал за «Герту» с лета 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 21 матче за берлинцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2021/07/abgang-cordoba-2122
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