«Герта» объявила о переходе форварда Кордобы в «Краснодар»

«Герта» объявила о переходе нападающего Джона Кордобы в «Краснодар».

В заявлении на официальном сайте берлинского клуба говорится, что стороны достигли соглашения о трансфере 18 июля, а сегодня, 23 июля российский клуб подписал контракт с 28-летним колумбийцем и оформил трансфер.

Согласно заявлению на официальном сайте «Краснодара», футболист подписал контракт с «быками» на 4 года. По данным портала Transfermarkt.com, покупка колумбийца обошлась российскому клубу в 20 миллионов евро.

Кордоба выступал за «Герту» с лета 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 21 матче за берлинцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.