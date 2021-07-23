«Ротор» арендовал у «Спартака» Голосова

Защитник «Спартака» Илья Голосов продолжит карьеру в «Роторе». Как сообщает пресс-служба волгоградского клуба, 19-летний футболист будет выступать за команду на правах аренды до следующего лета.

В прошедшем сезоне Голосов принял участие в 8 матчах Олимп-ФНЛ за «Спартак-2» и сделал 1 голевую передачу, а также сыграл 6 встреч в молодежном первенстве. Также он провел 11 матчей РПЛ на скамейке запасных.