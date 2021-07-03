«Ростов» расторг контракт с Арсением Логашовым
23:18
Защитник Арсений Логашов покидает «Ростов». Контракт расторгнут по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.
Логашов с 2018 года выступал за «Ростов», который в первой половине прошлого сезона отдавал его в аренду «Химки».
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