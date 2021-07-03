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«Ростов» расторг контракт с Арсением Логашовым

23:18
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Защитник Арсений Логашов покидает «Ростов». Контракт расторгнут по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.

Логашов с 2018 года выступал за «Ростов», который в первой половине прошлого сезона отдавал его в аренду «Химки».

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Иван Шитик все материалы автора

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