«Ростов» расторг контракт с Арсением Логашовым

Арсений Логашов покидает «Ростов»



Контракт расторгнут по соглашению сторон.



После возвращения в «Ростов» Логашов принял участие в 33 встречах и забил гол «Зениту» в матче Кубка России.



Мы благодарим Арсения и желаем ему удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/zMLTU2AIRY