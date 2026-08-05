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Сегодня, 14:45

Анкалаев и Усман Нурмагомедов поднялись в рейтинге лучших бойцов России

Отдел единоборств «СЭ»
Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images

Июль был насыщенным на события, вот и в рейтинге топ-15 лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий произошли изменения.

Магомед Анкалаев, досрочно победивший Богдана Гуськова, поднялся сразу на три строчки — с седьмой на четвертую. Усман Нурмагомедов, нокаутировавший Арчи Колгана в титульном поединке PFL, стал восьмым. А еще в рейтинге дебютировали чемпион АСА в полутяжелом весе Муслим Магомедов и тяж UFC Ризван Куниев. Магомедов в июле в очередной раз защитил титул, победив раздельным решением Эльмара Касанова, а Куниев нокаутировал Тайрелла Форчуна на турнире UFC в Абу-Даби.

Рейтинг составляется ММА-журналистами, блогерами и экспертами и обновляется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 30 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 480 (450 баллов + 30 упоминаний в анкетах)
2. Петр Ян — 442 (412+30)
3. Хамзат Чимаев — 353 (323 + 30)
4. Магомед Анкалаев — 324 (295 + 29)
5. Александр Волков — 323 (293 + 30)
6. Вадим Немков — 306 (276 + 30)
7. Арман Царукян — 304 (276 + 28)
8. Усман Нурмагомедов — 280 (250 + 30)
9. Мовсар Евлоев — 276 (248 + 28)
10. Умар Нурмаомедов — 215 (185 + 30)
11. Сергей Павлович — 187 (159 + 28)
12. Магомедрасул Гасанов — 134 (110 + 24)
13. Ислам Омаров — 71 (56 + 15)
14. Муслим Магомедов — 53 (43 + 10)
15. Ризван Куниев — 52 (41 + 11)

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 43 (35 + 8)
Азамат Мурзаканов — 33 (25 + 8)
Эдуард Вартанян — 31 (22 + 9)
Шара Буллет — 19 (14 + 5)
Шамиль Мусаев — 19 (16 + 3)
Богдан Гуськов — 17 (12 + 5)
Мовлид Хайбулаев — 13 (9 + 4)
Александр Шаблий — 12 (7 + 5)
Олег Попов — 10 (7 + 3)
Абус Магомедов — 10 (7 + 3)
Абубакар Вагаев — 9 (6 + 3)
Икрам Алискеров — 8 (5 + 3)
Гаджи Рабаданов — 7 (5 + 2)
Евгений Гончаров — 6 (4 + 2)
Амру Магомедов — 6 (4 + 2)
Ренат Хавалов — 5 (3 + 2)
Александр Шлеменко — 5 (4 + 1)
Биберт Туменов — 5 (4 + 1)
Магомед Зайнуков — 4 (2 + 2)
Магомед Саидов — 4 (2 + 2)
Абдул-Рахман Яхьяев — 3 (2 + 1)
Сергей Билостенный — 3 (2 + 1)

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков, Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Курбан Рагимов (ННТ), Павел Задорин (Мета ММА), Николай Заболотный (тг-канал «Ушатайка»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС), Илья Андреев («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов.


Правила. В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.

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Арчи Колган
Богдан Гуськов
Ислам Махачев
Магомед Анкалаев
Муслим Магомедов
Ризван Куниев
Усман Нурмагомедов
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