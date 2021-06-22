«Чайка» арендовала защитника «Урала» Мамина

Футбольный клуб «Чайка» подписал годичное соглашение с екатеринбургским «Уралом» об аренде защитника Артема Мамина, сообщает сайт клуба.

??Артём Мамин — игрок «Чайки»??



Футбольный клуб «Чайка» подписал годичное соглашение с екатеринбургским «Уралом» об аренде 23-летнего защитника Артема Мамина.



Добро пожаловать в Стаю ?? pic.twitter.com/0OzkWb64BV — ФК «Чайка» (@chaykafc) June 22, 2021

Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в «Оренбурге», с которым выиграл серебряные медали ФНЛ. В19 матчах защитник отличился одной голевой передачей.

За три года в составе юношеских сборных России Мамин провел 23 матча, в которых отличился трижды.