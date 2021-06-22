Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Чайка» арендовала защитника «Урала» Мамина

22:58
Теги:

Футбольный клуб «Чайка» подписал годичное соглашение с екатеринбургским «Уралом» об аренде защитника Артема Мамина, сообщает сайт клуба.

Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в «Оренбурге», с которым выиграл серебряные медали ФНЛ. В19 матчах защитник отличился одной голевой передачей.

За три года в составе юношеских сборных России Мамин провел 23 матча, в которых отличился трижды.

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Artjom-Mamin-%E2%80%93-igrok-Chajki-3933

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хорватия — Шотландия: Макгрегор сравнял счет
Валентина Матвиенко призвала изменить футбольную политику в России
Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины
«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы