«Чайка» арендовала защитника «Урала» Мамина
22:58
Футбольный клуб «Чайка» подписал годичное соглашение с екатеринбургским «Уралом» об аренде защитника Артема Мамина, сообщает сайт клуба.
Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в «Оренбурге», с которым выиграл серебряные медали ФНЛ. В19 матчах защитник отличился одной голевой передачей.
За три года в составе юношеских сборных России Мамин провел 23 матча, в которых отличился трижды.
Дополнительная информация:
https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Artjom-Mamin-%E2%80%93-igrok-Chajki-3933
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