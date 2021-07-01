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Эль-Кабир попрощался с болельщиками «Урала»

08:59
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Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир обратился к болельщикам команды.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку на протяжении 3,5 лет. За это время были взлеты и падения, но я всегда буду помнить вас, ребята. Спасибо за все», — сказал Эль-Кабир.

У 29-летнего голландец истек контракт с клубом, он выступал за «Урал» с 2018 года. За это время полузащитник сыграл 84 матча, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

В 2019 году Эль-Кабир в составле екатеринбургского клуба дошел до финала Кубка России.

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Сергей Разин все материалы автора

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