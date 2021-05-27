«Рубин» подписал Хакшабановича из «Норчепинга»

Форвард шведского «Норчепинга» Сеад Хакшабанович подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним черногорцем рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать под 99-м номером.

С 2018 года Хакшабанович выступал за «Вест Хэм», уходя в аренду в «Малагу» и «Норчепинг».

В текущем сезоне Хакшабанович провел 11 матчей за «Норчепинг», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.