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«Рубин» подписал Хакшабановича из «Норчепинга»

11:18
Сеад Хакшабанович. Фото ФК «Рубин»
Сеад Хакшабанович. Фото ФК «Рубин»
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Форвард шведского «Норчепинга» Сеад Хакшабанович подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним черногорцем рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать под 99-м номером.

С 2018 года Хакшабанович выступал за «Вест Хэм», уходя в аренду в «Малагу» и «Норчепинг».

В текущем сезоне Хакшабанович провел 11 матчей за «Норчепинг», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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