«Норвич» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Норманна
22:04
«Норвич» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Английский клуб взял 25-летнего норвежца в аренду. Он будет играть в новой команде под 16-м номером.
Также у англичан есть опция последующего выкупа полноценного трансфера Норманна.
Футболист присоединился к «Ростову» в 2019 году. Он перешел в российский клуб из «Брайтона» за 1,7 млн евро.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро. В текущем сезоне Норманн провел четыре матча за «Ростов».
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