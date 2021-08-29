«Норвич» объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Норманна

«Норвич» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Английский клуб взял 25-летнего норвежца в аренду. Он будет играть в новой команде под 16-м номером.

Также у англичан есть опция последующего выкупа полноценного трансфера Норманна.

Футболист присоединился к «Ростову» в 2019 году. Он перешел в российский клуб из «Брайтона» за 1,7 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро. В текущем сезоне Норманн провел четыре матча за «Ростов».